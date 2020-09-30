Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается оставить "пакет малыша" в натуральном виде (вместо его монетизации).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3006а проголосовали 264 народных депутата.

Авторы документа в пояснительной записке подчеркивают, что до сих пор государство осуществляло публичные закупки без законодательного закрепления указанной одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка. Законопроект № 3006а предполагает совершенствование правовой и организационной составляющей предоставления “пакета малыша”.

Согласно законопроекту, “стоимость одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи”, и не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка.

В документе уточнили перечень получателей помощи “пакет малыша” в случае отсутствия родителей. Ими могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка. Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо “пакета”. Кабинету Министров поручено разработать соответствующий порядок.

Как уточнила на своей странице в Facebook один из авторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук, не менее 80% содержания “пакета малыша” будет украинского производства (в частности, это касается текстильных изделий).

“Сегодня мы на законодательном уровне установили, что всем известный “бэби-бокс” можно будет получить в натуральной форме. В боксе должны содержаться необходимые для младенца и его семьи предметы, материалы для раннего развития ребенка и учебные полезные материалы для родителей. “Пакет малыша” – не только экономия времени и средств для семей с детьми, но и такая важная во время кризиса поддержка украинского производителя. Около 80 % содержания пакета составляют товары локального производства. В частности, это касается текстильных изделий”, – отметила нардеп.

Она уточнила, что уже с 1 декабря текущего года семьи должны получить первые “бэби-боксы”. Те семьи, кто не успел оформить заявку на получение пакета, смогут получить банковские карточки для начисления монетизации.

До 31 декабря 2020 года закупка товаров для комплектования “пакета малыша” будет осуществляться через Управление Организации Объединенных Наций. После закупки “пакеты” будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

С 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) будет осуществляться в соответствии с законом “О публичных закупках”.