Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За кандидатуру Кубракова, котрий досі займав посаду голови “Укравтодору”, проголосували 284 нардепи.

Під час виступу із парламентської трибуни Кубраков відзвітував про свою роботу в “Укравтодорі”: зокрема про “рекордну кількість оновлених доріг” (програма “Велике будівництво”).

“Загалом за результатами 2020 – 2021 років ми відремонтуємо майже 40% основної мережі доріг нашої держави. Це близько 9 тисяч км доріг тільки державного значення”, – зазначив він, запевнивши, що “улюблених областей” при цьому не буде.

Кубраков також розповів про створення робочих місць у рамках “Великого будівництва”, відновлення мостів, розмороження довгобудів тощо.

Серед пріоритетів на новій посаді він назвав наступні напрямки: стабілізація фінансового становища “Укрзалізниці”; запуск автоматичного вагового контролю на дорогах; відновлення інфраструктури портів; проведення концесійних конкурсів портів; розвиток аеропортів; створення національного авіаперевізника тощо.

Що відомо про Олекандра Кубракова

Кубраков народився 1982 року в Дніпропетровській області. Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю “Маркетолог” і програму в Harvard Kennedy School. Став співзасновником керуючих компаній “Єврокомунсервіс” і групи компаній “Місто для людей”.

З 2011 року Кубраков стає радником міського голови Києва: спершу – Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року – Віталія Кличка, ставши його радником з IT, брав участь у реалізації проєкту “Транспортна стратегія Києва”.

За даними системи Youcontrol, повний тезка Кубракова є одним з керівників ТОВ “Місто для людей”, яке належить екс-заступнику голови КМДА Руслану Крамаренку. Працював у “Київстарі”.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу”. Він пройшов до парламенту під №30 списку президентської партії “Слуга народу”.

З 2019 року очолює “Укравтодор”.

Журналісти писали, що конкурс на голову “Укравтодору” був формальністю — насправді кандидатуру Кубракова було затверджено заздалегідь. За однією з версій, це призначення було пролобійоване Андрієм Вавришем, за іншою — відбулося за квотою ОПЗЖ. Одразу після свого призначення в інтерв’ю “Ліга.Бізнес” Кубраков підтвердив, що з Андрієм Вавришем був знайомий з періоду роботи в КМДА.

“Коли ми працювали разом зі Світовим банком, з боку міста якраз я був керівником проєкту. Андрій Вавриш та Аня Бондар – з боку департаменту містобудування та архітектури. На цьому етапі я з ними познайомився. Цей проєкт тривав близько року. Вважаю, до речі, що вони і департамент транспорту свою частину відпрацювали абсолютно нормально”, – розповів він.

У травні 2020 року журналісти BIHUS.info звинуватили Кубракова в розтраті державних коштів і корупції. Нібито з 85 млрд грн, які було виділено на ремонт доріг у 2020 році, 20% (17 млрд грн) можна було заощадити. Цього не сталося через те, що Кубраков створював нерівні умови для учасників тендера на виконання робіт. Голова “Укравтодору” назвав усі звинувачення інформаційною атакою та направив до СБУ заяву про тиск на себе й компанію загалом.

Декларація Кубракова

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Кубраков задекларував 191 тис. грн доходу як заступник директора ТОВ “Місто для людей”. Всього за 2019 рік Кубраков задекларував 670 тис. грн дивідендів з групи компаній (“Місто для людей контактний центр Київ”, “Місто для людей розрахунковий центр”, “Місто для людей контактний центр”).

Крім того, Кубраков має квартиру площею 55 квадратів, володіє він нею з 2013 року. У його власності – автівки Hyundai Accent 2008 року випуску, Mazda 6 2013 року випуску та BMW X4 2017 року випуску.

Крім зарплати та дивідендів, Кубраков живе на дохід від підприємницької діяльністі (428 тис. грн).

Кубраков має 720 тис. грн, 70 тис. євро та $270 тис. готівкою. Крім того, 684 тис. грн Кубраков позичив.