Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла за основу и в целом закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ № 3376-1, внесенный руководителем фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия, поддержали 340 депутатов.

Закон предусматривает, что:

Выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 – Правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн.

Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн. грн.

В случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

В случае смерти работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

Стоит отметить, что в мировой практике на данный момент не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса.

Кроме того, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.

“В законопроекте № 3376-1 сказано, что эти выплаты за заражение происходят только в том случае, если есть последствия такого заражения. Ведь мы с вами знаем, что 90 % больных COVID-19 переносит его или бессимптомно, или без последствий. Там даже сумма больше, чем в № 3376, но есть уточнение, что это идет если есть осложнения, если оно привело к инвалидности”, – сказал он.

При этом нардепы отказались поддержать альтернативный законопроект № 3376 авторства пятого президента Украины, лидера партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко.

Этот документ предусматривал, что государство обеспечивает страховые выплаты в таких случаях и в следующих размерах:

– в случае инфицирования работника – в 100-кратном размере прожиточного минимума (200 000 грн);

– в случае смерти работника – в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,5 млн. грн).