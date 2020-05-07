Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ № 3376-1, внесенный руководителем фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия, поддержали 340 депутатов.
Закон предусматривает, что:
- Выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.
- В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 – Правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн.
- Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн. грн.
- В случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.
- В случае смерти работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.
Стоит отметить, что в мировой практике на данный момент не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса.
Кроме того, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.
“В законопроекте № 3376-1 сказано, что эти выплаты за заражение происходят только в том случае, если есть последствия такого заражения. Ведь мы с вами знаем, что 90 % больных COVID-19 переносит его или бессимптомно, или без последствий. Там даже сумма больше, чем в № 3376, но есть уточнение, что это идет если есть осложнения, если оно привело к инвалидности”, – сказал он.
При этом нардепы отказались поддержать альтернативный законопроект № 3376 авторства пятого президента Украины, лидера партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко.
Этот документ предусматривал, что государство обеспечивает страховые выплаты в таких случаях и в следующих размерах:
– в случае инфицирования работника – в 100-кратном размере прожиточного минимума (200 000 грн);
– в случае смерти работника – в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,5 млн. грн).
- Ранее Петр Порошенко призвал народных депутатов в четверг поддержать законопроект “Об обязательном страховании врачей в случае заражения COVID-19”.