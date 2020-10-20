Рада одобрила создание штаба по борьбе с коронавирусом: детали

Сегодня, 20 октября, Верховная Рада приняла проект постановления № 4228 - по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ поддержали 308 нардепов.

Согласно постановлению, депутаты рекомендуют президенту Владимиру Зеленскому образовать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение COVID-19.

Нацштаб должен:

ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию, которая должна принимать и обрабатывать обращения граждан, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной болезнью, организовывать неотложный забор биологических материалов мобильными бригадами на дому у граждан, координировать проведение тестов на наличие коронавируса в срок до 48 часов, обеспечивать бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения больных, оказывать медицинские консультации и тому подобное;

обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19, а именно – создать региональные сети вирусологических лабораторий общей мощностью более 100 000 исследований в сутки;

сформировать мобильные бригады для забора у пациентов биоматериала;

создать лаборатории в системе медучреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и МОЗ Украины;

обеспечить защиту медицинских работников;

обеспечить социальную поддержку пациентам с коронавирусной болезнью.

Кроме того, Правительство должно, среди прочего, предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год полное финансирование потребностей экстренной медицинской помощи, отдельную бюджетную программу финансового обеспечения осуществления мероприятий по борьбе с эпидемиями в размере не менее 500 млн. грн. и бюджетные назначения на повышение институциональной способности системы противоэпидемической защиты, развития сети инфекционных больниц и лабораторных центров в объеме не менее 1 млрд. гривен.