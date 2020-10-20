Рада одобрила создание штаба по борьбе с коронавирусом: детали

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ поддержали 308 нардепов.
Согласно постановлению, депутаты рекомендуют президенту Владимиру Зеленскому образовать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение COVID-19.
Нацштаб должен:
- ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию, которая должна принимать и обрабатывать обращения граждан, которые имеют симптомы или болеют коронавирусной болезнью, организовывать неотложный забор биологических материалов мобильными бригадами на дому у граждан, координировать проведение тестов на наличие коронавируса в срок до 48 часов, обеспечивать бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения больных, оказывать медицинские консультации и тому подобное;
- обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19, а именно – создать региональные сети вирусологических лабораторий общей мощностью более 100 000 исследований в сутки;
- сформировать мобильные бригады для забора у пациентов биоматериала;
- создать лаборатории в системе медучреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и МОЗ Украины;
- обеспечить защиту медицинских работников;
- обеспечить социальную поддержку пациентам с коронавирусной болезнью.
Кроме того, Правительство должно, среди прочего, предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год полное финансирование потребностей экстренной медицинской помощи, отдельную бюджетную программу финансового обеспечения осуществления мероприятий по борьбе с эпидемиями в размере не менее 500 млн. грн. и бюджетные назначения на повышение институциональной способности системы противоэпидемической защиты, развития сети инфекционных больниц и лабораторных центров в объеме не менее 1 млрд. гривен.
- С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
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