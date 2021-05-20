Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт, яким передбачається адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ №5069 “Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя” підтримали 246 народних обранців.

Законом пропонується встановити адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя щодо надання інформації або документів, або надання завідомо неправдивої інформації на такий запит, у тому числі недодержання встановлених законом строків.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя (ВРП). Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.

Варто зазначити, що і схвалений сьогодні, і схвалений вчора документи входять до переліку проєктів законів Зеленського, пов’язаних із реформуванням судової системи України.

Фактично цей законопроєкт про продовження та завершення реформи ВРП (найвищого органу суддівського врядування в Україні). Як відомо, Вища рада правосуддя розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо.