Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого "суду в смартфоні". Автором закону є президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 272 депутати ВР.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Законопроєктом, зокрема, передбачається:

функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;

можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Інформаційно-телекомунікаційною системою досудового розслідування зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу “суду в смартфоні” буде каратися.