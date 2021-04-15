Верховна Рада України підтримала в першому читанні доопрацьований законопроєкт про конституційну процедуру, який був розроблений "для виходу з конституційної кризи".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4533 проголосували 238 народних обранців.

Над документом працювала група нардепів від “Слуги народу”, “Батьківщини”, ОПЗЖ, групи “За майбутнє”.

Згідно з пояснювальною запискою, в країні виникла конституційна криза, спровокована, серед іншого, рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, яке скасувало відповідальність за помилкове декларування та обмежило повноваження Нацагентства з попередження корупції.

На думку авторів законопроєкту, документ повинен закрити “прогалини” в законодавстві та вирішити виниклі проблеми, “перезавантаживши” діяльність КСУ.

Законопроєкт визначає “процедуру і межі здійснення Конституційним Судом України своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постановлення і виконання його рішень, надання і виконання висновків”.

Можна виділити наступні ключові положення документа:

• при доопрацюванні законопроєкта було виключено норму про збільшення суддівського кворуму (залишили норму про ухвалення рішення 10 голосами суддів, а не 12, як пропонувалося);

• законопроєкт закладає таку модель: КСУ діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України; а порядок конституційного провадження, процедура розгляду справ та виконання рішень і висновків визначається проєктом закону №4533;

• КСУ розглядатиме справи в основному у відкритому форматі (закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та іншої інформації, що охороняється законом);

• більш чіткий механізм формування порядку денного суду (з періодичним обов’язковим розглядом усіх справ, що перебувають на розгляді КСУ), що дозволить уникнути затягування розгляду справ;

• заборона виходити за межі предмету конституційного провадження (КСУ не зможе визнавати неконституційними акти та їхні окремі положення, про які не йдеться у конституційному поданні, зверненні або скарзі, як це було під час розгляду подання стосовно антикорупційного законодавства);

• впроваджується автоматичний розподіл справ між суддями (це позбавить можливості розподіляти справи у ручному режимі).

Крім того, законопроєкт унормовує порядок дисциплінарного провадження щодо суддів КСУ: визначено перелік дисциплінарних проступків (наприклад, підрив авторитету КСУ; недоброчесна поведінка; неподання та несвоєчасне подання декларації та інше).

Варто зазначити, що минулого місяця Венеційська комісія надала свої зауваження щодо цього законопроєкту. Комісія привітала зміни щодо подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів.

Водночас, було вказано і на недоліки (зокрема на відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КСУ, яка би включала міжнародну компоненту).