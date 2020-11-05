Верховная Рада Украины на заседании поддержала в целом проект закона № 3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ поддержал 281 депутат.

Законопроектом предусматривается:

исключение положений из закона, касающихся урегулирования вопросов государственной аграрной интервенции как формы государственного вмешательства;

предоставление определений, которые необходимы для надлежащего функционирования системы государственной поддержки (производитель сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаропроизводитель и т.п.);

определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств);

введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;

исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственные залоговые закупки зерна;

предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводства и аквакультурой;

уточнение положений по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра.

Отмечается, что создание единой государственной информационной системы, которая будет содержть сведения о производителях сельскохозяйственной продукции и обеспечивать эффективное администрирование государственной поддержки (Государственный аграрный реестр) обеспечит упрощенную регистрацию сельхозпроизводителей с целью получения бюджетной поддержки, автоматическую проверку их статуса через доступ к другим государственных реестрам и кадастрам, простую подачу заявки на получение государственной поддержки, быструю проверку соответствия критериям предоставления поддержки и тому подобное.