Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ поддержал 281 депутат.
Законопроектом предусматривается:
- исключение положений из закона, касающихся урегулирования вопросов государственной аграрной интервенции как формы государственного вмешательства;
- предоставление определений, которые необходимы для надлежащего функционирования системы государственной поддержки (производитель сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаропроизводитель и т.п.);
- определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств);
- введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;
- исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственные залоговые закупки зерна;
- предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводства и аквакультурой;
- уточнение положений по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра.
Отмечается, что создание единой государственной информационной системы, которая будет содержть сведения о производителях сельскохозяйственной продукции и обеспечивать эффективное администрирование государственной поддержки (Государственный аграрный реестр) обеспечит упрощенную регистрацию сельхозпроизводителей с целью получения бюджетной поддержки, автоматическую проверку их статуса через доступ к другим государственных реестрам и кадастрам, простую подачу заявки на получение государственной поддержки, быструю проверку соответствия критериям предоставления поддержки и тому подобное.
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