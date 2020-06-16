Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата.
“Законопроект разработан с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, претерпевшие изменения в связи с распространением коронавируса COVID-19”, – говорится в пояснительной записке.
Закон вводит уменьшение платы за аренду имущества по требованию учреждения культуры, которое осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, за все время, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений и запретов.
Журналисту телерадиоорганизации предоставляется право по предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, подтверждающего его профессиональную принадлежность или полномочия, предоставленные телерадиоорганизацией, находиться в районе стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, на митингах и демонстрациях, на территориях, где объявлено чрезвычайной ситуации или чрезвычайное положение.
Также законом временно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, останавливается инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.
Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, используют радиочастотный ресурс, к 31 декабря 2020 года освобождаются от оплаты 50 % стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Кроме того, до конца года субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина, предоставляется государственная помощь.
- Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд законопроектов, в частности, законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.