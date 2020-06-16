Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла в целом законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата.

“Законопроект разработан с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, претерпевшие изменения в связи с распространением коронавируса COVID-19”, – говорится в пояснительной записке.

Закон вводит уменьшение платы за аренду имущества по требованию учреждения культуры, которое осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, за все время, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений и запретов.

Журналисту телерадиоорганизации предоставляется право по предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, подтверждающего его профессиональную принадлежность или полномочия, предоставленные телерадиоорганизацией, находиться в районе стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, на митингах и демонстрациях, на территориях, где объявлено чрезвычайной ситуации или чрезвычайное положение.

Также законом временно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, останавливается инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, используют радиочастотный ресурс, к 31 декабря 2020 года освобождаются от оплаты 50 % стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Кроме того, до конца года субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина, предоставляется государственная помощь.