Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 1182-1-д проголосовали 276 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, документ направлен на “развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечение инвестиций, переориентацию грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт”.
Законопроектом имплементируются основные требования директив и регламентов Евросоюза (в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС).
Что предусматривает законопроект:
• Появляются конкретные стимулы для переориентации грузопотоков с автомобильных дорог и железной дороги на внутренний водный транспорт.
• Законодательно регулируется использование речных водных путей и их береговых полос, различных видов судов и водных мотоциклов.
• Внутренние водные пути интегрируются в логистическую схему, которая позволит Украине усилить свои позиции в транспортной системе стран-членов ЕС.
• Создается Государственный фонд развития внутренних водных путей, который необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.
Как проинформировали в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, переход части груза с автодорог на реку поможет существенно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Согласно данным министерства, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие законопроекта также позволит:
• увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год (с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно);
• улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;
• использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;
• создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
• обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
• стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
• либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
• провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
• упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов;
• имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.
Штрафы для судовладельцев
Закон предусматривает, что за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте на судовладельцев накладываются административно-хозяйственные штрафы.
Например, за загрузку судна внутреннего плавания свыше грузовой марки грозит наказание в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).
Такой же штраф предусмотрен за выход в рейс судна внутреннего плавания, которое не имеет судовых документов, либо же состояние корпуса, механизмы и оборудование которого не отвечают установленным требованиям.
Выход в рейс судна внутреннего плавания, не зарегистрированного в установленном порядке, а также с отключенным или неисправным оборудованием для автоматической идентификации судна будут наказывать штрафом в 5 тысяч минимумов (85 тысяч гривен).
За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором Украины, предусмотрен штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).
В случае совершения одним лицом двух или более правонарушений штраф налагается за каждое правонарушение в отдельности.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через три года со дня опубликования документа.
- Ранее Кабинет Министров уволил руководство Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко.