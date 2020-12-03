Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", который должен дать старт реформе речных перевозок в нашей стране.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 1182-1-д проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на “развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечение инвестиций, переориентацию грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт”.

Законопроектом имплементируются основные требования директив и регламентов Евросоюза (в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС).

Что предусматривает законопроект:

• Появляются конкретные стимулы для переориентации грузопотоков с автомобильных дорог и железной дороги на внутренний водный транспорт.

• Законодательно регулируется использование речных водных путей и их береговых полос, различных видов судов и водных мотоциклов.

• Внутренние водные пути интегрируются в логистическую схему, которая позволит Украине усилить свои позиции в транспортной системе стран-членов ЕС.

• Создается Государственный фонд развития внутренних водных путей, который необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, переход части груза с автодорог на реку поможет существенно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Согласно данным министерства, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие законопроекта также позволит:

• увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год (с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно);

• улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;

• использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;

• создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;

• обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

• стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

• либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

• провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

• упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов;

• имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Штрафы для судовладельцев

Закон предусматривает, что за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте на судовладельцев накладываются административно-хозяйственные штрафы.

Например, за загрузку судна внутреннего плавания свыше грузовой марки грозит наказание в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Такой же штраф предусмотрен за выход в рейс судна внутреннего плавания, которое не имеет судовых документов, либо же состояние корпуса, механизмы и оборудование которого не отвечают установленным требованиям.

Выход в рейс судна внутреннего плавания, не зарегистрированного в установленном порядке, а также с отключенным или неисправным оборудованием для автоматической идентификации судна будут наказывать штрафом в 5 тысяч минимумов (85 тысяч гривен).

За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором Украины, предусмотрен штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).

В случае совершения одним лицом двух или более правонарушений штраф налагается за каждое правонарушение в отдельности.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через три года со дня опубликования документа.