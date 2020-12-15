Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона 4100-д проголосовали 311 народных депутатов. Этот документ является бюджетообразующим.

В ходе рассмотрения были поддержаны ряд поправок народных депутатов.

В частности, нардепы проголосовали за поправку Алены Шкрум (“Батькивщина”) о назначении лица, достигшего 65-летнего возраста, на должность госслужбы на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно (до достижения 70-летнего возраста). Как отметила Шкрум, эта норма прописана в отдельном законопроекте, который Рада до конца года может не успеть принять.

Кроме того, 236 голосами была поддержана поправка нардепа от “Голоса” Галины Васильченко о возвращении местному самоуправлению доли от акциза на топливо (№419). Как известно, Правительство предлагало лишить местные бюджеты отчислений с налога на топливо в 2021 году.

“Установить, что в 2021 году… 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически”, – говорится в тексте поддержанной поправки.

Стоит отметить, что Рада проголосовала две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс. Одна (авторства Васильченко) предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо на 1 год (как временная мера), а вторая (№147) – на постоянной основе.

При рассмотрении законопроекта были учтены и несколько поправок, касающихся закупки лекарств. Так, сейчас, если закупка лекарств не происходит вовремя или лекарства и вакцины заказываются в этом году, а будут поставлены в следующем, то средства сгорают в конце года. Внесенные изменения позволят брать на себя долгосрочные обязательства при закупке лекарств и вакцин. Это значит, что в этом году можно будет заказать те или иные лекарства, и только когда они будут произведены, заплатить за них.

Помимо этого, законопроектом предусмотрены следующие изменения в Бюджетный кодекс Украины:

• разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин и урегулирование основ межбюджетных отношений в связи с новым административно-территориальным устройством;

• определение государственных гарантий на портфельной основе и внедрение механизма возможности предоставления таких гарантий в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств портфеля кредитов;

• введение автоматического механизма возврата средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика;

• проведение операций привлечения Казначейством средств ЕКС (единого казначейского счета для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета);

• предоставление Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу (в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на государственный бюджет);

• вводится инструмент предоставления госгарантий на портфельной основе, направленный на поддержку государством субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (путем гарантирования частичного выполнения обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту).

После принятия законопроекта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут для согласования проекта госбюджета-2021 с принятыми поправками. Это время уже истекло, однако нардепы пока не вернулись к работе.