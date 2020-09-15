Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3995 в первом чтении проголосовали 317 нардепов, а во втором – 325.
Целью законопроекта является “упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч)”.
Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в депутаты на местных выборах должны предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом после начала избирательного процесса.
Предоставление такой справки осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
“Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права”, – говорится в пояснительной записке.
В ней также указано, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах (например, ее не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс. человек; кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы).
Предоставление справки также не является условием регистрации кандидатов в народные депутаты Украины (достаточно указать сведения о наличии или отсутствии судимости в автобиографии).
Законопроектом предлагается изъять из статьи 222 Избирательного кодекса Украины норму о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости.
“Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут указывать об этом сведения только в автобиографии”, – отмечается в пояснительной записке.