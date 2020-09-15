Верховная Рада Украины упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять "справки о судимости".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3995 в первом чтении проголосовали 317 нардепов, а во втором – 325.

Целью законопроекта является “упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч)”.

Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в депутаты на местных выборах должны предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Предоставление такой справки осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

“Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права”, – говорится в пояснительной записке.

В ней также указано, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах (например, ее не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс. человек; кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы).

Предоставление справки также не является условием регистрации кандидатов в народные депутаты Украины (достаточно указать сведения о наличии или отсутствии судимости в автобиографии).

Законопроектом предлагается изъять из статьи 222 Избирательного кодекса Украины норму о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости.

“Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут указывать об этом сведения только в автобиографии”, – отмечается в пояснительной записке.