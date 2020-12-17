Верховная Рада Украины изменила график своей работы в январе 2021 года в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу (введением локдауна).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 4501 проголосовали 295 народных депутатов.

Как известно, локдаун на территории Украины будет введен с 8 по 24 января.

В связи с этим Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии. Так, изначально планировалось, что на неделе с 11 по 15 января, а также с 18 по 22 января будут проходить пленарные заседания.

Сегодняшним решением нардепы их отменили. С 11 по 15 января и с 18 по 22 января депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

А пленарной будет неделя с 25 по 29 января:

25 января – заседание согласительного совета;

26 января – пленарное заседание;

27 января – пленарное заседание; работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

28 января – пленарное заседание;

29 января – час вопросов к Правительству; пленарное заседание; закрытие сессии.