Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 4501 проголосовали 295 народных депутатов.
Как известно, локдаун на территории Украины будет введен с 8 по 24 января.
В связи с этим Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии. Так, изначально планировалось, что на неделе с 11 по 15 января, а также с 18 по 22 января будут проходить пленарные заседания.
Сегодняшним решением нардепы их отменили. С 11 по 15 января и с 18 по 22 января депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
А пленарной будет неделя с 25 по 29 января:
25 января – заседание согласительного совета;
26 января – пленарное заседание;
27 января – пленарное заседание; работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
28 января – пленарное заседание;
29 января – час вопросов к Правительству; пленарное заседание; закрытие сессии.
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