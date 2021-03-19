Верховная Рада Украины отменила пленарные заседания на время действия в Киеве жесткого карантина (локдауна).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 5272 проголосовали 298 нардепов.

Документом внесены изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Так, неделю с 29 марта по 2 апреля решено сделать непленарной. Она будет отведена для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Отметим, указанная неделя должна была быть пленарной.

Согласно календарному плану работы ВР, неделя с 22 по 26 апреля отведена для работы с избирателями; с 5 по 9 апреля – для работы в комитетах.

Жесткий карантин в Киеве вводится на три недели – с 20 марта по 9 апреля включительно..