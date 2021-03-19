Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 5272 проголосовали 298 нардепов.

Документом внесены изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Так, неделю с 29 марта по 2 апреля решено сделать непленарной. Она будет отведена для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Отметим, указанная неделя должна была быть пленарной.

Согласно календарному плану работы ВР, неделя с 22 по 26 апреля отведена для работы с избирателями; с 5 по 9 апреля – для работы в комитетах.

Жесткий карантин в Киеве вводится на три недели – с 20 марта по 9 апреля включительно..

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Верховна Рада 19 березня

Фото: #Буквы

  • Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины может работать в режиме “гибридного локдауна” на фоне усиления карантина в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом.
  • С 20 марта, в ночь с пятницы на субботу (00:00), в Киеве начинают действовать строгие карантинные ограничения. #Буквы рассказывали, что это за ограничения.
  • В Киеве, во время действия жесткого карантина с 20 марта по 9 апреля, ограничивать работу общественного транспорта не будут – он будет работать в обычном режиме.