Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За соответствующий проект постановления № 5272 проголосовали 298 нардепов.
Документом внесены изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва.
Так, неделю с 29 марта по 2 апреля решено сделать непленарной. Она будет отведена для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Отметим, указанная неделя должна была быть пленарной.
Согласно календарному плану работы ВР, неделя с 22 по 26 апреля отведена для работы с избирателями; с 5 по 9 апреля – для работы в комитетах.
Жесткий карантин в Киеве вводится на три недели – с 20 марта по 9 апреля включительно..
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