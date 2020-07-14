Народные депутаты сегодня на внеочередном заседании Парламента одобрили в целом закон по совершенствованию Е-кабинета и упрощению работы физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, законопроект № 2524 поддержали 240 депутатов.

Документом предусмотрено:

усовершенствовать работу электронного кабинета налогоплательщика, упростить налоговый учет, стимулировать добровольное ограничение бумажного документооборота.

внести изменения в отдельные положения Налогового кодекса Украины, в частности, улучшить электронное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. Отныне копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

то, что контролирующий орган ведет переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

отмену требования о подаче заявления налогоплательщиком на присоединение к договору о признании электронных документов.

ввести автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика.

то, что в электронном кабинете должны содержаться данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом.

Кроме того, законом упрощается механизм доведения налогоплательщиком отсутствия его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета, в частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и / или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок; отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, а также отменяется обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов, наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.