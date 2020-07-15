Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления об образовании новых районов в Украине. Документ ликвидирует 490 районов, которые существуют в настоящее время, и создает вместо них 129.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о документе №3650, инициатором которого является Кабинет Министров.

Против принятия проекта постановления выступили нардепы от двух фракций – “Европейской Солидарности” и ВО “Батькивщина”. Указанные фракции в полном составе выступили с трибуны ВР. В “ЕС” заявили, что это постановление “не о ликвидации районов, а об уничтожении местного самоуправления”. В политсиле добавили, что документ уничтожит реформу децентрализации.

“Во Львовской области над Львовом создается Львовский район, где будет глава райадминистрации управлять мэром. Верховинский район – небольшой горный район, им теперь в райцентр по бездорожью надо будет ехать более 100 км, они в больницу людей не довезут”, – отметил нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.

Председатель “Батькивщины” Юлия Тимошенко, выступая с трибуны ВР, заявила, что власть “хочет убрать 490 районов, где есть администрации со всеми услугами, районные больницы, школы, суды, социальные службы”, и “все это будет умножено на ноль”.

В итоге проект постановления по предложению нардепа от “Слуги народа” Александра Корниенко был снят с рассмотрения.

“У нас есть предложение сегодня с повестки дня убрать № 3650”, – отметил нардеп.

Глава Парламента Дмитрий Разумков уточнил, нет ли возражений у сессионного зала. После этого нардепы перешли к следующему вопросу.

Стоит отметить, что “слуги народа” обсуждали снятие документа с рассмотрения в чате фракции. Соответствующую переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Нардепы намерены вернуться к постановлению на заседании комитета и внести в документ поправки.

“Коллеги, учитывая ситуацию, мы достигли договоренности с авторами постановления 3650 (о районах) о снятии его сегодня с повестки дня. В 15:00 на комитете попытаемся вернуться к пересмотру постановления и внести соответствующие правки. Приглашаем депутатов из всех областей”, – говорится в сообщении в чате “слуг”.

В нынешней редакции проектом постановления предлагается образовать в Автономной Республике Крым и областях 129 районов (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей) и ликвидировать существующие 490 районов.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов райсоветов районов, ликвидированных в соответствии с постановлением, не проводятся.

Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса будут проведены по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.