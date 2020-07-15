Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о документе №3650, инициатором которого является Кабинет Министров.

Против принятия проекта постановления выступили нардепы от двух фракций – “Европейской Солидарности” и ВО “Батькивщина”. Указанные фракции в полном составе выступили с трибуны ВР.

В “ЕС” заявили, что это постановление “не о ликвидации районов, а об уничтожении местного самоуправления”. В политсиле добавили, что документ уничтожит реформу децентрализации.

“Во Львовской области над Львовом создается Львовский район, где будет глава райадминистрации управлять мэром. Верховинский район – небольшой горный район, им теперь в райцентр по бездорожью надо будет ехать более 100 км, они в больницу людей не довезут”, – отметил нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.

Верховная Рада 15 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Председатель “Батькивщины” Юлия Тимошенко, выступая с трибуны ВР, заявила, что власть “хочет убрать 490 районов, где есть администрации со всеми услугами, районные больницы, школы, суды, социальные службы”, и “все это будет умножено на ноль”.

В итоге проект постановления по предложению нардепа от “Слуги народа” Александра Корниенко был снят с рассмотрения.

“У нас есть предложение сегодня с повестки дня убрать № 3650”, – отметил нардеп.

Глава Парламента Дмитрий Разумков уточнил, нет ли возражений у сессионного зала. После этого нардепы перешли к следующему вопросу.

Стоит отметить, что “слуги народа” обсуждали снятие документа с рассмотрения в чате фракции. Соответствующую переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Нардепы намерены вернуться к постановлению на заседании комитета и внести в документ поправки.

“Коллеги, учитывая ситуацию, мы достигли договоренности с авторами постановления 3650 (о районах) о снятии его сегодня с повестки дня. В 15:00 на комитете попытаемся вернуться к пересмотру постановления и внести соответствующие правки. Приглашаем депутатов из всех областей”, – говорится в сообщении в чате “слуг”.

Переписка

В нынешней редакции проектом постановления предлагается образовать в Автономной Республике Крым и областях 129 районов (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей) и ликвидировать существующие 490 районов.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов райсоветов районов, ликвидированных в соответствии с постановлением, не проводятся.

Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса будут проведены по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы