Повестку дня он опубликовал в своем Telegram.
На заседании планируется рассмотреть:
– четыре постановления об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент, которые позволят бороться с законодательным спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
– постановление об отмене результатов голосования за закон о местном самоуправлении, по которому Кабмин получает право устанавливать границы и административные центры территориальных общин.
В первом чтении будут рассмотрены законопроекты:
– №2769 о снижении денежного залога на местных выборах;
– №2372 об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии;
– №2656 о внесении в закон о НАБУ основания для увольнения его директора за коррупционные правонарушения;
– № 2234 об изменениях в законодательстве по поводу установления ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог;
– №1182-1-д о внутреннем водном транспорте (повторное первое чтение).
Также Рада может проголосовать за внесение в повестку и принятия решения по законопроектам:
– №2809 об изменениях в Административном кодексе (введение штрафных баллов);
– №3205 и 3205-1 о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
– №3364 об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.
На дополнительном заседании Рады планируется рассмотреть создание временной следственной комиссии парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти (речь идет о заявлениях бывшего министра финансов Игоря Уманского о схемах на таможне, в налоговой службе и ГФС).
- Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины соберутся на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля.