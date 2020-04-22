Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура опубликовал повестку двух внеочередных заседаний Верховной Рады, которые запланированы на 24 апреля.

Повестку дня он опубликовал в своем Telegram.

На заседании планируется рассмотреть:

– четыре постановления об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент, которые позволят бороться с законодательным спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

– постановление об отмене результатов голосования за закон о местном самоуправлении, по которому Кабмин получает право устанавливать границы и административные центры территориальных общин.

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты:

– №2769 о снижении денежного залога на местных выборах;

– №2372 об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии;

– №2656 о внесении в закон о НАБУ основания для увольнения его директора за коррупционные правонарушения;

– № 2234 об изменениях в законодательстве по поводу установления ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог;

– №1182-1-д о внутреннем водном транспорте (повторное первое чтение).

Также Рада может проголосовать за внесение в повестку и принятия решения по законопроектам:

– №2809 об изменениях в Административном кодексе (введение штрафных баллов);

– №3205 и 3205-1 о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

– №3364 об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

На дополнительном заседании Рады планируется рассмотреть создание временной следственной комиссии парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти (речь идет о заявлениях бывшего министра финансов Игоря Уманского о схемах на таможне, в налоговой службе и ГФС).