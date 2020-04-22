Об этом сообщил в Telegram народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

“Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу (24.04). Начало в 13:00. Завтра (22 апреля — ред.) будет известна точная повестка дня”, — написал он.

Ранее #Буквы сообщали, что внеочередное заседание планировалось на 22 апреля. В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть постановление об отмене результатов голосования Верховной Рады от 16.04.2020 года о принятии Закона “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры”. Без голосования этих постановлений спикер не может подписать изменения в регламент, и, соответственно, Рада не может рассмотреть “антиколомойский законопроект” о невозвращении “ПриватБанка” прежним владельцам.

Также к внеочередному заседанию лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко требовала вынести вопрос о “скрутки” на таможне из-за которых государство теряет по 5 млрд грн ежемесячно, о чем ранее заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.