Об этом в эфире телеканала “Рада” заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

“Оно состоится ориентировочно в понедельник”, – отметил Разумков.

Он подчеркнул, что сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

“Лишь в среду вечером фактически был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином, комитетом Рады. И только после этого мы смогли его раздать народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, внесли свои замечания. Именно поэтому с пятницы переместили внеочередное заседание на понедельник”, – заявил спикер.

По его словам, перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов. Разумков отметил, что на этом заседании могут рассмотреть и ряд других законопроектов.