Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть кадровые вопросы, в том числе увольнение одного из министров.

Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.

Так, накануне двое министров Кабинета Министров подали в Верховную Раду заявления об увольнении. Это министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

В повестку дня сегодняшнего заседания включены вопросы увольнения обоих этих министров.

Однако спикер Парламента Дмитрий Разумков сегодня в эфире телеканала “1+1” сообщил, что 16 декабря ожидается голосование за отставку одного из них. “Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой – возможно, вскоре”, – отметил Разумков.

Подобное заявление накануне сделал нардеп, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко. Он уточнил, что в среду, 16 декабря, Рада может рассмотреть заявление Бессараба.

Кроме того, в повестке дня сегодня есть постановление о досрочном прекращении полномочий нардепа Руслана Требушкина (внефракционный), который был избран мэром Покровска Донецкой области по результатам местных выборов.

Также нардепы намерены рассмотреть ряд законопроектов, среди которых: о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе; о формировании кандидатского резерва (с предложениями президента); об электронных коммуникациях (с предложениями президента); относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров и другие.