Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про проєкт закону №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.
Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.
До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. Нардепи розглядають їх уже другий тиждень і встигли пройти лише 1518 правок.
Крім того, в порядку денному є ще один “земельний” закон – № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
Також запланований до розгляду проєкт закону щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.
- Напередодні у Верховній Раді України відбулися два позачергові засідання. Нардепи звільнили випускників 11 класів від проходження обов’язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році (вони зможуть обирати між ЗНО, ДПА і річним оцінюванням).
- Крім того, Верховна Рада вчора на першому позачерговому засіданні провалила всі проєкти постанов, які стосувалися врегулювання тарифів на комунальні послуги.
- Водночас нардепи у другому читанні та в цілому ухвалили законопроєкти щодо реструктуризації валютних кредитів.