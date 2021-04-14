Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжить розгляд правок до законопроєкту про “земельну децентралізацію”.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про проєкт закону №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. Нардепи розглядають їх уже другий тиждень і встигли пройти лише 1518 правок.

Крім того, в порядку денному є ще один “земельний” закон – № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Також запланований до розгляду проєкт закону щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.