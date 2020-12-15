Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начали работу с выступлений и предложений.
Далее в повестке дня стоит законопроект об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
После этого нардепы будут голосовать за включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (об особом статусе Донбасса).
Также к рассмотрению предложен проект закона о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.
После этого нардепы возьмутся за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины и госбюджет-2021.
Кроме того, Рада намерена окончательно определиться относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.
- Накануне парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал проект закона “О государственном бюджете Украины на 2021 год”.