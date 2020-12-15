Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть государственный бюджет на 2021 год.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начали работу с выступлений и предложений.

Далее в повестке дня стоит законопроект об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

После этого нардепы будут голосовать за включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (об особом статусе Донбасса).

Также к рассмотрению предложен проект закона о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.

После этого нардепы возьмутся за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины и госбюджет-2021.

Кроме того, Рада намерена окончательно определиться относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.