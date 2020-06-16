Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд законопроектов, в частности, законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, на сегодняшнем заседании нардепы уже приняли проект постановления о Плане законотворческих работ ВРУ на 2020 год.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум, поданный президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект №3636 о внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины относительно обеспечения лечения COVID-19, о продлении срока его действия в связи с угрозой роста заболеваемости.

Нардепы намерены рассмотреть еще ряд законопроектов, в частности, относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы, по защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.