Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, на сегодняшнем заседании нардепы уже приняли проект постановления о Плане законотворческих работ ВРУ на 2020 год.
Также нардепы планируют рассмотреть законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум, поданный президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, планируется рассмотреть законопроект №3636 о внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины относительно обеспечения лечения COVID-19, о продлении срока его действия в связи с угрозой роста заболеваемости.
Нардепы намерены рассмотреть еще ряд законопроектов, в частности, относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы, по защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.
- В четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Правительства, но после того, как народные депутаты отработают ее в профильных комитетах.