Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Венедиктова будет отчитываться перед народными депутатами в начале пленарного заседания, ориентировочно в 10:00. Тема отчета – “деятельность прокуратуры”.

В дальнейшем нардепы планируют рассмотреть вопрос назначения судьи Конституционного суда Украины.

В повестке дня есть проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады “по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания”.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроекты: о финансовом обеспечении деятельности Центра микрохирургии глаза; об усилении защиты лесов, предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда; о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (речь идет о “евробляхах”).

Запланирован к рассмотрению и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.