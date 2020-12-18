Верховная Рада Украины планирует сегодня заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля и рассмотреть еще один кадровый вопрос.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Шмыгаль выступит перед нардепами в рамках “часа вопросов к Правительству” и будет рассказывать о введении карантина и вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

После этого к рассмотрению запланирован законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Также в повестке дня есть вопрос назначения генерал-майора СБУ Юлии Лапутиной на должность главы Министерства по делам ветеранов.

Стоит отметить, что Рада начала свое заседание с перерыва по требованию фракций “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание в 10:12 (вместо 10:00) и объявил перерыв до 10:45. Он пригласил на совещание руководителей фракций премьера Шмыгаля.