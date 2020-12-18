Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Шмыгаль выступит перед нардепами в рамках “часа вопросов к Правительству” и будет рассказывать о введении карантина и вакцинации населения от коронавируса COVID-19.
После этого к рассмотрению запланирован законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.
Также в повестке дня есть вопрос назначения генерал-майора СБУ Юлии Лапутиной на должность главы Министерства по делам ветеранов.
Стоит отметить, что Рада начала свое заседание с перерыва по требованию фракций “Европейской Солидарности” и “Голоса”.
Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание в 10:12 (вместо 10:00) и объявил перерыв до 10:45. Он пригласил на совещание руководителей фракций премьера Шмыгаля.
- Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
- Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые депутаты фракции “Оппозиционной платформы — За життя” поддержали назначение Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования, но в то время они отсутствовали в зале Парламента.
- В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования.