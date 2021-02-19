В пятницу, 19 февраля, в Верховной Раде Украины состоится Час вопросов к Правительству.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Согласно решению согласительного совета депутатских фракций, Рада должна заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля “по вопросам обороны, вакцинации, тарифов и сотрудничества с МВФ”.

В повестке дня темой Часа вопросов указаны “итоги заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось 11 февраля 2021 года”.

В дальнейшем нардепы планируют рассмотреть ряд документов. В частности, планируется повторно рассмотреть закон об “урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов” с предложениями президента Владимира Зеленского.

Также в повестке дня есть проекты законов:

• по усилению защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда;

• по стимулированию деятельности фермерских хозяйств;

• по усилению социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

• относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг;

• по развитию института старост.

Опять запланирован к рассмотрению проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.