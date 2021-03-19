Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, в рамках часа вопросов к правительству Максим Степанов расскажет “о состоянии выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19”.
После этого перед нардепами выступит президент Литовской Республики Гитанас Науседа, который сейчас находится с официальным визитом в нашей стране.
В дальнейшем депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту № 2194 о “земельной децентрализации”.
К нему было подано 3128 предложений и поправок. За три дня народные избранники успели рассмотреть лишь 876 из них. Все были отклонены.
Законопроект предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.
Также сегодня планируется внеочередное заседание Верховной Рады в 13:00.
На нем нардепы должны рассмотреть изменения в график сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.
Также планируется рассмотреть проект закона об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.