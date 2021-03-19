Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании заслушает министра охраны здоровья Максима Степанова и выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, в рамках часа вопросов к правительству Максим Степанов расскажет “о состоянии выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19”.

После этого перед нардепами выступит президент Литовской Республики Гитанас Науседа, который сейчас находится с официальным визитом в нашей стране.

В дальнейшем депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту № 2194 о “земельной децентрализации”.

К нему было подано 3128 предложений и поправок. За три дня народные избранники успели рассмотреть лишь 876 из них. Все были отклонены.

Законопроект предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Также сегодня планируется внеочередное заседание Верховной Рады в 13:00.

На нем нардепы должны рассмотреть изменения в график сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.

Также планируется рассмотреть проект закона об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.