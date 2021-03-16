Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект, который закрепляет в Конституции право президента назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За решение направить законопроект №5133 в КСУ проголосовали 267 нардепов: 225 – от “Слуги народа”, 8 – от “Голоса”, 12 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 4 внефракционных.

Соавторами законопроекта являются первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции “Слуги народа”.

Целью документа является “закрепление особого порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований президентом Украины по согласию Верховной Рады”.

По мнению авторов, это должно обеспечить “максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины”.

Нардепы предлагают внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции. Речь идет о том, чтобы предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований с согласия Верховной Рады (изменения в статью 106 Конституции).

В статье 85 Основного закона предлагается прописать полномочия ВР давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Кандидат на назначение должен будет пройти конкурсный отбор.

Ряд нардепов сегодня критиковали этот законопроект. Звучали заявления, что это попытка “присвоить полномочия которые не свойственны” президенту; что проект закона “не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией”, а речь идет “о контроле над правоохранительной системой”; что президент незаконно будет влиять на назначение директоров ГБР и НАБУ.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.

Как известно, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины Верховная Рада может рассматривать при наличии вывода Конституционного суда о соответствии документа требованиям Основного закона.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию, предварительно одобренный большинством от конституционного состава ВР, считается принятым, если на следующей очередной сессии Рады за него проголосовало не менее чем две трети от конституционного состава (300 голосов нардепов).