Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За решение направить законопроект №5133 в КСУ проголосовали 267 нардепов: 225 – от “Слуги народа”, 8 – от “Голоса”, 12 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 4 внефракционных.

Соавторами законопроекта являются первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции “Слуги народа”.

Целью документа является “закрепление особого порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований президентом Украины по согласию Верховной Рады”.

По мнению авторов, это должно обеспечить “максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины”.

Нардепы предлагают внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Речь идет о том, чтобы предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований с согласия Верховной Рады (изменения в статью 106 Конституции).

В статье 85 Основного закона предлагается прописать полномочия ВР давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Кандидат на назначение должен будет пройти конкурсный отбор.

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Ряд нардепов сегодня критиковали этот законопроект. Звучали заявления, что это попытка “присвоить полномочия которые не свойственны” президенту; что проект закона “не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией”, а речь идет “о контроле над правоохранительной системой”; что президент незаконно будет влиять на назначение директоров ГБР и НАБУ.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.

Верховна Рада 16 березня

Как известно, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины Верховная Рада может рассматривать при наличии вывода Конституционного суда о соответствии документа требованиям Основного закона.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию, предварительно одобренный большинством от конституционного состава ВР, считается принятым, если на следующей очередной сессии Рады за него проголосовало не менее чем две трети от конституционного состава (300 голосов нардепов).

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Верховна Рада 16 березня

Фото: #Буквы

  • 3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины разрешила направить в Конституционный суд для получения заключения законопроект, который дает право президенту образовывать независимые регуляторные органы, назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и Государственного бюро расследований.
  • Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным данный законопроект Владимира Зеленского.