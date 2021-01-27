Верховная Рада Украины создала сегодня временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния Акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3432 проголосовали 283 нардепа.

Целью создания ВСК является “осуществление парламентского контроля, обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця”, расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей”.

Согласно пояснительной записке, по результатам 2019 года АО “Укрзализныця” продемонстрировало “худшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям”.

Кроме того, в записке говорится, что предприятие “практически выведено под управления не профессиональных иностранцев”.

“Из средств массовой информации следует, что реформа АО “Укрзализныця” не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается”, – отмечается в записке.

В созданную ВР следственную комиссию вошли 13 нардепов: представители фракций “Слуги народа”, ОПЗЖ, “Батькивщины”, групп “За будущее” и “Довира”. Главой комиссии назначили Юлию Гришину (“Слуга народа”).

Задачами комиссии являются:

1) проведение проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця”;

2) проверка фактов возможного бездействия, нарушения законодательства Украины правлением и наблюдательным советом АО “Укрзализныця”, что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей; а также проверка соблюдения закона Украины “О публичных закупках” и порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19;

3) проверка выполнения мероприятий по реформированию предприятия в соответствии с утвержденным стратегическим планом развития;

4) проверка рациональности использования государственного имущества;

5) проверка профессионального соответствия членов правления и наблюдательного совета “Укрзализныци”;

6) осуществление на период деятельности ВСК контроля за выполнением мероприятий по реформированию и поддержанию надлежащей операционной деятельности “Укрзализныци”.

Срок деятельности ВСК – один год со дня ее образования.

Стоит отметить, что во время заседания нардепы в зале изучали данные по зарплатам наблюдательного совета “Укрзализныци”.

Согласно инфографике, которую анализировал нардеп от “Батькивщины” Вадим Ивченко, зарплата главы набсовета Шевки Аджунера с сентября по 30 апреля 2020 года составила 13,8 млн грн.

А, например, бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года заработал около 1,4 млн грн.