Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3432 проголосовали 283 нардепа.
Целью создания ВСК является “осуществление парламентского контроля, обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця”, расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей”.
Согласно пояснительной записке, по результатам 2019 года АО “Укрзализныця” продемонстрировало “худшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям”.
Кроме того, в записке говорится, что предприятие “практически выведено под управления не профессиональных иностранцев”.
“Из средств массовой информации следует, что реформа АО “Укрзализныця” не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается”, – отмечается в записке.
В созданную ВР следственную комиссию вошли 13 нардепов: представители фракций “Слуги народа”, ОПЗЖ, “Батькивщины”, групп “За будущее” и “Довира”.
Главой комиссии назначили Юлию Гришину (“Слуга народа”).
Задачами комиссии являются:
1) проведение проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця”;
2) проверка фактов возможного бездействия, нарушения законодательства Украины правлением и наблюдательным советом АО “Укрзализныця”, что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей; а также проверка соблюдения закона Украины “О публичных закупках” и порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19;
3) проверка выполнения мероприятий по реформированию предприятия в соответствии с утвержденным стратегическим планом развития;
4) проверка рациональности использования государственного имущества;
5) проверка профессионального соответствия членов правления и наблюдательного совета “Укрзализныци”;
6) осуществление на период деятельности ВСК контроля за выполнением мероприятий по реформированию и поддержанию надлежащей операционной деятельности “Укрзализныци”.
Срок деятельности ВСК – один год со дня ее образования.
Стоит отметить, что во время заседания нардепы в зале изучали данные по зарплатам наблюдательного совета “Укрзализныци”.
Согласно инфографике, которую анализировал нардеп от “Батькивщины” Вадим Ивченко, зарплата главы набсовета Шевки Аджунера с сентября по 30 апреля 2020 года составила 13,8 млн грн.
А, например, бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года заработал около 1,4 млн грн.