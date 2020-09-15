Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3568 проголосовали 316 народных депутатов.

Как объяснила в Facebook один из инициаторов документа, народный депутат Елена Шуляк, речь идет о создании ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Согласно пояснительной записке, “антикоррупционное исследование Украинского клуба недвижимости (URE Club) – ассоциации экспертов и практиков рынка засвидетельствовало факт того, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины является наиболее коррумпированным органом в строительной сфере, должностные лица которого систематически требуют у участников рынка незаконное вознаграждение в виде денег или объектов недвижимости”.

Основными заданиями ВСК Парламента являются:

• расследование фактов коррупции в сфере выдачи разрешительной документации на строительство по обращениям субъектов хозяйствования и обнародованных в СМИ;

• расследование фактов злоупотреблений и/или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;

• сбор информации и получение объяснений от физических и юридических лиц, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, которые занимаются деятельностью, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК;

• разработка предложений Верховной Раде, Кабинету Министров, центральным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления на основании результатов расследования;

• инициирование вопроса о привлечении виновных в совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений к ответственности.

Главой ВСК избран нардеп Андрей Пузийчук (фракция партии “Батькивщина”). В общей сложности в состав комиссии вошли 14 нардепов от различных фракций.

Срок деятельности ВСК – один год со дня ее образования.