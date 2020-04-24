Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата.

Основной задачей ВСК определили: расследование обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах в период с сентября 2019 года по настоящее время.

Документом также определен количественный и персональный состав комиссии.

В частности, членами комиссии выбрали “слуг народа” Анну Пуртов, Юлию Диденко, Сергея Бабака, Викторию Кинзбурскую, Александра Ковальчука, Алексея Устенко, Александра Колтуновича (“Оппозиционная платформа – За життя”), Нину Южанина (“Европейская солидарность”), Владимира Цабаля (“Голос”), Тараса Батенко (группа “За майбутне”) и Бориса Приходько (группа “Довира”).

Главой ВСК определено Ивана Крулько (“Батькивщина”), а заместителем – Евгения Петруняка (“Слуга народа”).

ВСК будет работать в течение 6 месяцев, первое учредительное заседание состоится сегодня в 15:00.

Следует отметить, что во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.