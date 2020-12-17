Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, который направлен на решение ряда вопросов в сфере налогообложения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4065 проголосовали 296 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сложная ситуация, возникшая из-за эпидемии COVID-19 и введением карантина, ставит перед бизнесом вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.

Документ направлен: на определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также на предоставление налогоплательщикам достаточного времени для сбора данных и информации, необходимых для декларирования объектов налогообложения (с учетом карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19).

Законопроектом, среди прочего, предлагается начать налогообложение контролируемых иностранных компаний не с 2021, а с 2022 года. Так, первым отчетным годом для таких компаний является 2022 год.

Документ уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, вводит переходные положения по налогообложению нерезидентов и прочее.

В ходе рассмотрения документа нардепы не поддержали поправку №175, которая предусматривала смягчение роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с ранее запланированных 300% (с 1 января 2021 года) до 200% с последующим ежегодным повышением акциза на 30% (до 2025 года).

Поправка набрала 211 голосов (при 226 минимально необходимых) и была провалена.

Ранее все основные бизнес-ассоциации Украины, в частности Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Союз предпринимателей Украины, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Федерация работодателей Украины выступили за принятие этой нормы.

Отмечалось, что резкое повышение акциза на ТИЭН может спровоцировать дальнейшее падение доходов госбюджета от табачного акциза (в течение 2019 года недовыполнение запланированных доходов госбюджета от табачного акциза составило рекордные 14 млрд грн).

В ходе обсуждения законопроекта №4065 нардепы от “Европейской Солидарности” указали на тот факт, что в документе не предусмотрена уплата 1,5% военного сбора с доходов в результате ликвидации иностранных компаний (в том числе оффшорных). В связи с этим Парламент поддержал соответствующую поправку (о налогообложении ликвидации иностранных компаний военным сбором).