Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который создаст механизм наказания за военные преступления (в частности, в незаконно аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2689 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права” проголосовал 271 нардеп.

Целью документа является “обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений”.

Это — умышленные убийства, пытки, насильственные исчезновения или нечеловеческое обращение с гражданскими и военнопленными, незаконная депортация и колонизация, принудительная милитаризация, неизбирательные обстрелы гражданского населения и объектов в условиях вооруженного конфликта.

Согласно пояснительной записке, ситуация в Крыму и на Донбассе “квалифицируется как международный вооруженный конфликт”. В данном случае “действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушение которого признаются международными преступлениями, прежде всего – военными преступлениями”.

Подчеркивается, что, кроме военных преступлений, на временно оккупированных территориях Украины совершаются и преступления против человечности.

“Пострадавшие от указанных преступлений исчисляются тысячами. Однако, виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права. Иными словами, из-за отсутствия состава соответствующего преступления в Уголовном кодексе Украины как основания уголовной ответственности“, – говорится в записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, что предусматривают “введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений”. Отмечается, что универсальная юрисдикция является мощным инструментом для предотвращения безнаказанности за указанные преступления

Также будет предусмотрена “уголовная ответственность военных командиров, других лиц, что фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления”.

Будут предусмотрены особенности уголовной ответственности за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Принятие этого законопроекта позволит органам прокуратуры и предварительного расследования осуществлять надлежащую уголовную правовую квалификацию действий, имеющих место на временно оккупированных территориях Украины, с последующим преследованием виновных в совершении таких деяний.

Как отметили в представительстве президента Украины в АР Крым, законопроект 2689 “должным образом закрепляет в Уголовном кодексе Украины преступления против человечности и военные преступления”.

“Этот законопроект является важным для расследования и преследования лиц, совершивших преступления против человечности и военные преступления на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Этот законопроект даст нашим украинским крымским правоохранительным органам надлежащий инструмент для привлечения к уголовной ответственности российских военных преступников, совершивших тяжкие международные преступления на территории Крыма”, – говорится в сообщении.