Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №5459-1 проголосували 288 народних обранців.

Авторами документа є нардепи від “Слуги народу”: зокрема голова фракції Давид Арахамія та заступний голови фракції, голова партії “СН” Олександр Корнієнко.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. А у вересні КСУ визнав неконституційними окремі положення закону України “Про Національне антикорупційне бюро” (зокрема “про опосередковане підпорядкування НАБУ президенту через призначення і звільнення” керівника Бюро).

Відтак, підтриманий сьогодні законопроєкт спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та законом про НАБУ.

Що передбачає проєкт закону?

Документом пропонується внести такі зміни:

• Визначити статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом; набуття цього статусу не потребуватиме будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу.

• Встановити порядок взаємодії НАБУ із Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади “з метою унеможливлення втручання Кабміну у діяльність Бюро”.

• Визначити особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ.

• Директора НАБУ призначатиме Кабінет Міністрів за конкурсом, а у визначених законом випадках – звільнятиме.

• Конкурс на посаду директора НАБУ проводитиме комісія з шести осіб (із яких три особи визначаються Кабміном та три особи – визначаються КМУ “на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції”); відбір директора НАБУ має бути прозорим та об’єктивним.

• Директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме повноваження до призначення нового очільника Бюро за встановленою цим законом процедурою.

• Зовнішню оцінку ефективності діяльності НАБУ проводитиме комісія у складі трьох осіб, “визначених Кабінетом Міністрів на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції”.

Автори законопроєкту вважають, що зміна правового статусу НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має закріпити чіткий порядок взаємодії НАБУ з Кабміном, що гарантує незалежність діяльності Бюро.