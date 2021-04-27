Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (системи електронного судочинства).

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний законопроєкт №3985 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи” парламент прийняв 261 голосом.

ЄСІТС — це система, що забезпечуватиме функціонування електронного судочинства. У пояснювальній записці зазначено, що в системі будуть об’єднані підсистеми, які забезпечать автоматизацію документообігу, розгляду судових справ, складання звітності, надання інформаційної допомоги суддям та інших процесів діяльності судів.

Мета провадження ЄСІТС — підвищення ефективності роботи судових органів та спрощення комунікації між учасниками судових процесів.

Згідно з прийнятим законом, система впроваджуватиметься поетапно, модулями. Це розпочнеться за місяць після того, як Вища рада правосуддя у газеті “Голос України” та на вебпорталі судової влади опублікує відповідне оголошення.