Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3014 проголосовали 228 нардепов.

Согласно пояснительной записке, документ определяет “правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра”, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Документ был принят еще 30 сентября, но ветирован главой государства.

Владимир Зеленский вернул документ в ВР с рядом своих поправок. Отмечалось, что закон не учитывает ситуаций, требующих экстренных действий госорганов по доступу к информации об электронных коммуникационных услугах и информации о пользователе (в случае угроз национальной безопасности, экономическому благосостоянию и правам человека).

Как проинформировали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, принятие документа является важным шагом на пути к евроинтеграции и вхождению нашей страны в Единый цифровой рынок ЕС.

Одобренный законопроект предусматривает:

• уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;

• все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;

• обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций (будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для пользователей);

• увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

Что касается пользователей, то предусмотрено следующее:

• пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;

• абонент получит право на получение исчерпывающей и четкой информации по условиям договора;

• уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;

• операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета, а заявленная оператором скорость не должна критически отличаться от реальной;

• упрощается процедура защиты прав абонента (если у него неправомерно списаны деньги со счета, ему не нужно идти в суд; вопрос можно решить, обратившись к регулятору с электронной жалобой).

Будет создана Электронная регуляторная платформа. Это сервис, который обеспечит прозрачный и автоматизированный процесс взаимодействия между операторами и провайдерами с одной стороны и государства – с другой. Платформа будет обеспечивать взаимодействие реестров поставщиков услуг, лицензий, присвоений радиочастот, геоинформационной системы для географических обзоров доступности на территории Украины и др. Доступ к этой системе будет открытым и бесплатным.

Стоит отметить, что в законопроект были включены поправки, разрешающие доступ к информации о пользователе, в том числе к пользовательским данным, в исключительных случаях (в интересах нацбезопасности и т.п.) в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Украины.

В связи с этим в Минцифры заверили, что “положения проекта закона никоим образом не нарушают и не изменяют существующие порядки предоставления конфиденциальной информации и персональных данных”.

Законопроектом предусмотрена подробная процедура урегулирования споров посредством регулятора (как между несколькими поставщиками услуг, так и между пользователями и поставщиками).

Кроме этого, законопроект предусматривает технологическую нейтральность: возможность оператора по своему усмотрению выбирать технологию (например, 3G или LTE) для применения на его частотах.

Ожидается, что документ будет способствовать: конкуренции на рынке услуг электронных коммуникаций; подключению и доступу населения к высокоскоростному интернету; развитию внутреннего рынка за счет устранения лишних регуляторных барьеров; защите интересов потребителей.