Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №3014 проголосовали 228 нардепов.
Согласно пояснительной записке, документ определяет “правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра”, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
Документ был принят еще 30 сентября, но ветирован главой государства.
Владимир Зеленский вернул документ в ВР с рядом своих поправок. Отмечалось, что закон не учитывает ситуаций, требующих экстренных действий госорганов по доступу к информации об электронных коммуникационных услугах и информации о пользователе (в случае угроз национальной безопасности, экономическому благосостоянию и правам человека).
Как проинформировали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, принятие документа является важным шагом на пути к евроинтеграции и вхождению нашей страны в Единый цифровой рынок ЕС.
Одобренный законопроект предусматривает:
• уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;
• все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;
• обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций (будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для пользователей);
• увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.
Что касается пользователей, то предусмотрено следующее:
• пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;
• абонент получит право на получение исчерпывающей и четкой информации по условиям договора;
• уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;
• операторы должны предоставлять абоненту информацию о минимальной, средней и максимальной скорости интернета, а заявленная оператором скорость не должна критически отличаться от реальной;
• упрощается процедура защиты прав абонента (если у него неправомерно списаны деньги со счета, ему не нужно идти в суд; вопрос можно решить, обратившись к регулятору с электронной жалобой).
Будет создана Электронная регуляторная платформа. Это сервис, который обеспечит прозрачный и автоматизированный процесс взаимодействия между операторами и провайдерами с одной стороны и государства – с другой. Платформа будет обеспечивать взаимодействие реестров поставщиков услуг, лицензий, присвоений радиочастот, геоинформационной системы для географических обзоров доступности на территории Украины и др. Доступ к этой системе будет открытым и бесплатным.
Стоит отметить, что в законопроект были включены поправки, разрешающие доступ к информации о пользователе, в том числе к пользовательским данным, в исключительных случаях (в интересах нацбезопасности и т.п.) в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Украины.
В связи с этим в Минцифры заверили, что “положения проекта закона никоим образом не нарушают и не изменяют существующие порядки предоставления конфиденциальной информации и персональных данных”.
Законопроектом предусмотрена подробная процедура урегулирования споров посредством регулятора (как между несколькими поставщиками услуг, так и между пользователями и поставщиками).
Кроме этого, законопроект предусматривает технологическую нейтральность: возможность оператора по своему усмотрению выбирать технологию (например, 3G или LTE) для применения на его частотах.
Ожидается, что документ будет способствовать: конкуренции на рынке услуг электронных коммуникаций; подключению и доступу населения к высокоскоростному интернету; развитию внутреннего рынка за счет устранения лишних регуляторных барьеров; защите интересов потребителей.
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- 25 мая 2018 года в Евросоюзе вступил в силу закон “О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных” (GDPR). Документ обеспечивает более высокий уровень контроля за личными данными пользователей и защищает данные компаний, предоставляющих свои услуги в ЕС. #Буквы рассказывали о новых правилах, а также о том, как они отобразятся на международных компаниях.