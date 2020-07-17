Верховная Рада сегодня на заседании одобрила в целом закон "Об оборонных закупках".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны, а также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Закон также предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81 / ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Главный орган в области планирования оборонных закупок – определенный Кабинетом Министров Украины центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику.

Этот закон будет применяться, при условии, если стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 000 гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны – 1,5 миллиона гривен, определенных этим законом государственных заказчиков, осуществляющих оборонные закупки.

Закупка товаров, работ и услуг будет осуществляться государственными заказчиками в соответствии с законом Украины “О публичных закупках” с учетом особенностей, установленных настоящим законом.