Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект, направленный на поддержку легкой промышленности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4410 “О внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности” в первом чтении проголосовали 311 нардепов, а во втором – 307.

Инициатором документа является Кабинет Министров.

Согласно пояснительной записке, документ разработан “в целях пересмотра (унификации) ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности”.

Как пояснили в пресс-службе Министерства финансов Украины, такая унификация предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориях) или повышение (по 25 подкатегориях) действующих ставок.

“Важно, что предложенная унификация не превышает связанных ставок в рамках обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО”, – отметили в ведомстве.

Законопроектом предлагается установить следующие льготные ставки ввозной пошлины:

• в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50 – 53 групп УКТ ВЭД – Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности), а также на искусственные волокна ряда товарных позиций;

• в размере от 1 до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

При подготовке документа было учтено предложение о необходимости сохранения действующих льготных ставок в размере 5% на ткани смешанные хлопчатобумажные (код 5211), поскольку данные виды тканей производятся в Украине – для защиты отечественного производителя.

Положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.