Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект "О разведке" (№ 2412-д).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно документу, разведывательными органами являются:

Служба внешней разведки Украины;

разведывательный орган Министерства обороны Украины;

разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

При этом, Служба внешней разведки Украины может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов, в частности СБУ.

Отмечается, что общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества осуществляется Президентом Украины через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Президент также определяет организационную структуру разведывательного органа и предельную численность разведывательных органов, функционирующих в подчинении центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, глава государства осуществляет и общее руководство разведывательными органами. В то же время, непосредственное руководство такими органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и увольняются с должности Президентом.

Разведывательные органы для осуществления своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы (средства прикрытия), специально образовывать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, отделения, другие подразделения юридических лиц (структуры прикрытия). Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.

Согласно документу, средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах.

Изготовление средств прикрытия, использование средств и имущества структур прикрытия осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.