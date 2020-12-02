Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ №3486 проголосовали 287 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью обеспечения социальной защиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина, а также стимулирования развития семейных фермерских хозяйств”.
Документом предлагается оказывать помощь по частичной безработице предприятиям в период карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19 (независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса).
Работодатели должны уведомлять центр занятости о запланированном массовом увольнении работников – не позднее чем за два месяца до увольнения (и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие).
Также конкретизируются основания для получения предприятиями пособия по частичной безработице из-за остановки производства.
Согласно проекту закона:
• лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры;
• главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства;
• Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в госбюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.
- Кабинет Министров Украины не будет продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
- Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.