Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ №3486 проголосовали 287 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью обеспечения социальной защиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина, а также стимулирования развития семейных фермерских хозяйств”.

Документом предлагается оказывать помощь по частичной безработице предприятиям в период карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19 (независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса).

Работодатели должны уведомлять центр занятости о запланированном массовом увольнении работников – не позднее чем за два месяца до увольнения (и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие).

Также конкретизируются основания для получения предприятиями пособия по частичной безработице из-за остановки производства.

Согласно проекту закона:

• лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры;

• главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства;

• Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в госбюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.