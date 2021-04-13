Рада ухвалила закони щодо реструктуризації валютних кредитів

Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2021 в 20:02

Всего:

1872785 (+11680)

Болеют:

404793 (+11680)

Выздоровели:

1430234 (+14019)

Умерло:

37758 (+457)

21:29 Рада попередньо ухвалила випуск облігацій на 20 млрд грн для програми «Доступна іпотека»
21:24 ВВС отримала понад 110 тисяч скарг через сюжети про принца Філіпа
21:01 Принц Філіп перед смертю дав Чарльзу останні настанови, – ЗМІ
21:00 Колективний імунітет не гарантує перемогу над COVID-19, – Фаучі
20:55 Вірастюк зізнався, що не голосував за «Слуг», і оцінив їх роботу «на задовільно, можливо, на 4»
20:26 Єгипет арештував судно, яке заблокувало Суецький канал: власник повинен виплатити $900 млн
20:21 Министром армии США впервые будет женщина
19:59 Apple анонсувала весняну презентацію: які новинки готує компанія
19:48 У «Голосі» заявили, що МОЗ хоче заплатити за Pfizer грошима для хворих та лікарень: документ
19:06 Він був незвичайним: принц Вільям віддав данину пам’яті принцу Філіпу
18:56 Стали відомі подробиці останніх днів життя принца Філіпа
18:55 Рада підтримала оновлення процедури військового поховального ритуалу
18:41 Мадонна купує особняк The Weeknd у Лос-Анджелесі: фото
18:37 Акторку Олівію Вайлд переслідує сталкер, який певен, що він її бойфренд
18:23 У мережі з’явилися листи принца Філіпа до принцеси Діани
18:20 У Британії викрали найбільшого кролика в світі
18:10 Пірс Морган, який критикував Меган Маркл, зізнався, що йому писала герцогиня Йоркська
Партнерский материал
17:56 Кіносереда | Спеціальний показ «Многая літа. Фільми СУК»
17:49 Депутатка парламенту Молдови про викрадення Чауса: в республіці жити небезпечно
17:39 Школа в Іспанії через коронавірус проводить заняття на пляжі
17:02 «Гарний інопланетний шрам»: Граймс показала нове тату
16:42 Телеведуча Еллен Дедженерес продала свій розкішний будинок у Беверлі-Гіллз, – фото
Партнерский материал
16:36 Міжнародний фестиваль сучасної фотографії Odesa Photo Days змінює дати
16:25 Вірастюк вважає, що «зі спортсменів інколи політики кращі, ніж з професійних юристів»
16:03 Робопса Boston Dynamics навчили «мочитися» пивом
15:59 Голова ОПУ Єрмак: США повинні розмістити ракети Patriot в Україні
15:57 Novavax заявляє, що брак сировини для вакцини затримує повноцінне виробництво препарату
15:38 «Челсі» – «Порту»: Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:19 Японія вирішила злити понад 1 млн тонн води з АЕС «Фукусіма» в океан
15:15 ПСЖ – «Баварія»: Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу

Рада ухвалила закони щодо реструктуризації валютних кредитів

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкти щодо реструктуризації валютних кредитів.

Вторник, 13 апреля 2021, 20:40

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Депутати 273 голоси віддали за ухвалення в цілому законопроєкту №4475, який вносить доповнення до Закону “Про споживче кредитування”, зокрема в частині проведення реструктуризації боргів за кредитами в іноземній валюті, перерахування усіх грошових зобов’язань у гривневий еквівалент та списання штрафу за цими кредитними угодами.

Що передбачає документ

Законопроєктом передбачається запровадження загального механізму реструктуризації споживчих валютних кредитів фізичних осіб шляхом конвертації їх у гривню.

Реструктуризація здійснюється на підставі заяви позичальника, що подається кредитору.

Пропонується конвертація у гривню валютних зобов’язань “за середнім курсом”. Йдеться про середній курс між тим, який був на момент отримання  кредиту, та тим, який буде на момент реструктуризації.

Пропонується списувати борги з недотримки (штрафи та пені). Раніше сплачений штраф зараховуватиметься на погашення тіла кредиту та відсотків.

Реструктуризація зобов’язань здійснюється протягом 60 днів з дня надходження письмової заяви позичальника.

За яких умов відбуватиметься  реструктуризація

Згідно з пропозиціями профільного фінансового комітету ВР, для реструктуризації споживчі кредити в іноземній валюті мають відповідати таким умовам:

• Забезпеченням за таким кредитом є майно, що віднесене до об’єктів житлового фонду, яке є єдиним житлом позичальника, або об’єкт незавершеного житлового будівництва (якщо такий об’єкт став або мав стати єдиним житлом позичальника).

• Таке нерухоме майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва (за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого житла, або воно було придбане повністю чи частково за кредитні кошти).

• Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

• Наявне не погашене грошове зобов’язання перед кредитодавцем (в тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу усіх прав кредитодавця до поручителя/заставодавця у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника).

• Станом на 1 січня 2014 року була відсутня прострочена заборгованість (крім простроченої заборгованості зі сплати штрафу та інших платежів, що були нараховані у зв’язку з виникненням прострочених платежів), або така прострочена заборгованість, яка виникла до 1 січня 2014 року, була погашена до дня реструктуризації.

Також в цілому за законопроєкт №4398 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб” проголосували 272 народні депутати.

Основною метою ухвалення документа є підтримка громадян України, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютними кредитами).

Депутати ухвалили в цілому і законопроєкт №4399 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб. Він, серед іншого, пропонує звільнення від сплати ПДФО зі прощеного боргу.

  • 16 вересня Верховна Рада України повторно ухвалила закон про продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Закон був прийнятий з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Спочатку мораторій планувалося продовжити до 1 січня 2022 року, однак за пропозицією глави держави термін був скорочений до пів року.
  • Згодом закон підписав президент України Володимир Зеленський.
Теги: валютний кредит, валютний кредит, Верховная Рада, кредит, реструктуризация

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook