Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №5187.

Нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що з 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”. Депутати від “ЄС” ініціювали зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (№5187) щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності, якими відновлюється виплата лікарняних коштів.

Фракція “Слуги народу” традиційно подала альтернативний законопроект №5187-1 і навіть провела його через профільний комітет. Однак після обговорення в сесійній залі депутати з’ясували, що законопроєкт монобільшості не вирішує проблем, які були створені самими ж “слугами”.

“У цьому скликанні парламенту часто почуваєшся вчителькою молодших класів, яка мусить брати додому зошити на перевірку і потім на пальцях пояснювати першачкам, що не так. Цього разу “першачки” проголосували поправку до закону про загальнообов’язкове державне соцстрахування, якою позбавляють українців лікарняних”, – зазначила депутатка.

“Кожне слово в законі – пряме керівництво до дії. Тому якщо законодавець каже, що допомогу з тимчасової непрацездатності платитимуть “на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві”, то це значить, що під час самої хвороби можна не платити”, – пояснила Іванна Климпуш-Цинцадзе суть внесених змін.

Закон партії “Європейська Солідарність” повернув право застрахованим особам на отримання матеріальної допомоги за страховим випадком: “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві”.