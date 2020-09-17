Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3615-1 проголосовали 258 народных депутатов.

Документ закрепляет на уровне законодательства перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации в соответствии с законодательством ЕС.

Документ должен обеспечить защиту конечного потребителя от следующих рисков:

• несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств;

• нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных средств;

• увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье конечного потребителя;

• отсутствие надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю;

• неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

Принятие законопроекта должно обеспечить гармонизацию действующего законодательства в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами с законодательством Европейского союза.

Документом предлагается разрешить субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять такую торговлю “с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом”, а также осуществлять доставку таких лекарств.

Информация о праве лицензиата осуществлять электронную розничную торговлю лекарствами должна содержаться в лицензионном реестре по производству лекарственных средств (в условиях аптеки), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами органа лицензирования.

К доставке лекарственных средств потребителю могут привлекаться собственная служба доставки субъекта хозяйствования или операторы почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения лекарств.

Запрещается электронная розничная торговля: • лекарственными средствами, реализация которых гражданам осуществляется по рецептам врачей (кроме случав предоставления электронного рецепта в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти); • лекарственными средствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; • сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдением определенных производителем условий его хранения, в том числе при доставке несет субъект хозяйствования.