Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3615-1 проголосовали 258 народных депутатов.
Документ закрепляет на уровне законодательства перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации в соответствии с законодательством ЕС.
Документ должен обеспечить защиту конечного потребителя от следующих рисков:
• несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств;
• нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных средств;
• увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье конечного потребителя;
• отсутствие надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю;
• неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.
Принятие законопроекта должно обеспечить гармонизацию действующего законодательства в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами с законодательством Европейского союза.
Документом предлагается разрешить субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять такую торговлю “с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом”, а также осуществлять доставку таких лекарств.
Информация о праве лицензиата осуществлять электронную розничную торговлю лекарствами должна содержаться в лицензионном реестре по производству лекарственных средств (в условиях аптеки), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами органа лицензирования.
К доставке лекарственных средств потребителю могут привлекаться собственная служба доставки субъекта хозяйствования или операторы почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения лекарств.
Запрещается электронная розничная торговля:
• лекарственными средствами, реализация которых гражданам осуществляется по рецептам врачей (кроме случав предоставления электронного рецепта в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти);
• лекарственными средствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
• сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти.
Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдением определенных производителем условий его хранения, в том числе при доставке несет субъект хозяйствования.
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