Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3112 поддержал 321 народный депутат.

Документ вносит изменения в статью 71 закона “Об исполнительном производстве”.

Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, что определены судом в твердой денежной сумме.

Также предусмотрено взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд.

“Ежегодное вычисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере позволяет оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей во всестороннем духовном и физическом развитии”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Индексация размера алиментов будет производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Документ предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды, суды апелляционной и кассационной инстанций.

СПРАВКА. Термин “твердая денежная сумма” обозначает соответствующую сумму алиментов на содержание ребенка, которая четко определена по договоренности между плательщиком и получателем алиментов или по решению суда.