Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 3112 поддержал 321 народный депутат.
Документ вносит изменения в статью 71 закона “Об исполнительном производстве”.
Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, что определены судом в твердой денежной сумме.
Также предусмотрено взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд.
“Ежегодное вычисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере позволяет оперативно, во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей во всестороннем духовном и физическом развитии”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Индексация размера алиментов будет производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.
Документ предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды, суды апелляционной и кассационной инстанций.
СПРАВКА. Термин “твердая денежная сумма” обозначает соответствующую сумму алиментов на содержание ребенка, которая четко определена по договоренности между плательщиком и получателем алиментов или по решению суда.
- В Украине с 1 января увеличен размер алиментов. Так, минимальный гарантированный размер алиментов составил: для детей до 6 лет – 889,5 грн; для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн.