Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который призван урегулировать ряд вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 2458 проголосовали 240 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, разработка документа обусловлена “необходимостью совершенствования норм и положений действующего законодательства, регулирующего процесс предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг, их оплаты, формирования и установления цен/тарифов на коммунальные услуги”.

Как объяснили в пресс-службе профильного комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, законопроект должен решить ряд проблем, а именно:

• Проблемы медленных темпов оборудования зданий общедомовыми счетчиками тепла и воды.

• Прекращения обслуживания внутридомовых газовых сетей значительной части многоквартирных домов.

• Усложнения структуры и увеличение количества платежей за услуги ЖКХ (отсутствие понимания структуры платежей и дополнительные банковские комиссии демотивируют потребителя платить за услуги).

• Неоформленности земельных участков под многоквартирными домами (жители многоэтажек не имеют достоверной информации о соответствующих участках, что создает условия для незаконного отчуждения придомовых территорий и не мотивирует совладельцев совместно их упорядочивать).

• Фактической полулегальности предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае, если бумажный договор отсутствует.

Во время обсуждения документа отмечалось, что его принятие может спровоцировать “дополнительную тарифную нагрузку” на потребителей. Как отметил нардеп от “Батькивщины” Алексей Кучеренко, потребители “получат дополнительные платежки за обслуживание внутреннедомовых сетей”.

Принятый законопроект предусматривает:

1. Возможность самостоятельной установки общедомовых счетчиков за счет совладельцев.

В случае, если счетчик будет устанавливаться потребителями за собственные средства, уплаты соответствующей доли платежей в тарифе не будет, а ранее уплаченная доля будет им возмещена путем вычитания из следующих платежей за услугу.

В противном случае, общедомовой счетчик будет установлен оператором сетей в короткие сроки.

2. Введение дифференцированных тарифов и абонплаты за воду и тепло в зависимости от того, кто устанавливает и обслуживает узел коммерческого учета (общедомовой счетчик). Если владельцы делают это самостоятельно, они будут платить уменьшенный тариф.

Например, если счетчик обслуживает оператор внешних сетей, потребитель платит абонплату в полном размере, если счетчик обслуживают совладельцы за собственные средства, абонплата пропорционально уменьшается.

3. Усиление правовой защиты совладельцев по обслуживанию их внутридомовых газовых сетей.

Потребители имеют право самостоятельно выбирать, кто будет обслуживать их сети: оператор или иная специализированная организация, имеющая разрешение на выполнение таких работ.

Если потребители такой выбор не сделают, сети автоматически начнет обслуживать местный оператор газораспределительных сетей.

4. Уменьшение количества платежей за услуги, которые регулярно платит потребитель (например, размер платы за потребленное тепло в платежке будет указан одной строкой, так же, как и плата за холодную или горячую воду).

5. Обязанность местной власти в ускоренном режиме (до 31 декабря 2021 года) урегулировать вопросы отвода земельных участков под многоквартирными домами и придомовой территории.

6. Внедрение возможности заключать публичные договоры присоединения в сфере ЖКХ.

“Упрощенная форма заключения таких договоров отменит необходимость бумажной волокиты, что упростит взаимоотношения между потребителем и поставщиком услуг и уменьшит нагрузку на тариф”, – отметили в комитете.

7. Возложение полномочий на органы местного самоуправления по хранению и обеспечению доступа к технической и другой документации на многоквартирные дома и их придомовые территории.

Кроме того, в законопроекте прописано, что представитель оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, “имеет право доступа в помещения дома для осуществления технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения”. При этом владелец (совладелец) “обязан предоставить представителю оператора газораспределительных систем доступ в помещения дома”.