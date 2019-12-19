Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующий документ поддержали в четверг 319 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений в Закон Украины “О политических партиях в Украине”.

Проект, в частности, предусматривает замену “бумажной” финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности.

С целью упрощения процедуры составления финансовой отчетности партий и предотвращения возникновения неоднозначных толкований, связанных с отнесением финансовой информации в тех или иных разделов финансового отчета, законопроектом предлагается определить общую структуру отчетов и принципы отображения финансовой информации в соответствующих разделах финансовых отчетов.

Проектом предлагается изъять норму действующего Закона “О политических партиях в Украине”, которая предусматривает обязательность заполнения и представления в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источников соответствующих взносов.

Проектом предусмотрена возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначения осуществляемого платежа.

Проектом предлагается исключить из Закона “О политических партиях в Украине” положение, согласно которому запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, имеющими непогашенный налоговый долг – независимо от размера такого долга, а также положения действующего Закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты Украины и депутаты местных советов.

Документом предлагается четко определить предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.