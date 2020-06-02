Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект, предусматривающий повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей под опекой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №2494 проголосовали 239 нардепов: 218 – от “Слуги народа”, 1 – от ОПЗЖ, 1 – от группы “За майбутне”, 12 – от группы “Довира”, 7 внефракционных.

Документ предусматривает увеличение размера помощи:

1. На детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов:

– для детей до 6 лет – 4 447,50 грн;

– для детей от 6 до 18 лет – 5545 грн.

2. На детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов:

– для детей до 6 лет – 6 226,50 грн;

– для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 грн.

В случае, если на ребенка выплачиваются пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной социальной помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер пособия определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью – 3,5 размера прожиточного минимума) и размером назначенных ранее выплат.

Согласно проекту закона, при рождении первого и каждого следующего ребенка назначается помощь в размере 41 тыс. 280 грн. Изначально выплачивается 10 тыс. 320 грн, а остальная сумма помощи – в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Законопроект также водит государственную социальную помощь на уход за одинокими людьми, достигшими 80-летнего возраста (в размере 40 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Речь идет о лицах, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Также будет предоставляться одноразовая помощь малообеспеченным семьям (для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности).

В законопроекте отдельно прописано, что “при предоставлении государственной социальной помощи проводится проверка имущественного положения членов семьи в порядке, определенном Кабинетом Министров”.

Из-за этой нормы о проверках малообеспеченных, а также отмены ряда других лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко пообещала обратиться в Конституционный суд. Фракция “Батькивщины” за данный проект закона не голосовала.