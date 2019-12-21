Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, предусматривающий усиление социальной защиты для лиц, получивших инвалидность вследствие участия в АТО, операции Объединенных сил или военных конфликтах на территории других государств.

За проект закона № 1198 проголосовали 323 народных депутата, сообщают #Буквы.

Законопроект предоставляет таким лицам право на медицинскую помощь без оплаты со стороны получателя в медучреждениях Минобороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки Украины, Госспецсвязи, МВД.

Принятие документа будет способствовать надлежащей социальной защите и оказанию бесплатной медицинской помощи:

• участникам боевых действий на территории других государств, которые там получили ранения и вследствие этого стали людьми с инвалидностью;

• военнослужащим различных структур, которые защищали независимость Украины в ходе АТО или ООС, получили там ранения или контузию, вследствие чего стали людьми с инвалидностью;

• участникам АТО в составе добровольческих формирований;

• волонтерам, которые были ранены в районе проведения АТО или ООС.