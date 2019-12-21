За проект закона № 1198 проголосовали 323 народных депутата, сообщают #Буквы.
Законопроект предоставляет таким лицам право на медицинскую помощь без оплаты со стороны получателя в медучреждениях Минобороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки Украины, Госспецсвязи, МВД.
Принятие документа будет способствовать надлежащей социальной защите и оказанию бесплатной медицинской помощи:
• участникам боевых действий на территории других государств, которые там получили ранения и вследствие этого стали людьми с инвалидностью;
• военнослужащим различных структур, которые защищали независимость Украины в ходе АТО или ООС, получили там ранения или контузию, вследствие чего стали людьми с инвалидностью;
• участникам АТО в составе добровольческих формирований;
• волонтерам, которые были ранены в районе проведения АТО или ООС.
- 20 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о праве на статус участника боевых действий военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.