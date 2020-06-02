Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который, среди прочего, устанавливает ограничения на вывоз донорской крови за пределы страны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2429 проголосовали 332 народных избранника.

Законопроектом, в частности, предусмотрено:

• Сокращение времени вывода на рынок Украины генериков (непатентованных лекарственных препаратов, что являются воспроизведением оригинального препарата, на который закончился срок патентной защиты). В законодательство вводится “положение Болар”, что позволит украинским фармзаводам ускорить и расширить производство генериков. В результате, украинцы могут получить значительно более доступные лекарства дешевле импортных аналогов.

• Разрешение ввоза в Украину лекарственных средств для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации. Речь идет о вакцинах от специфических болезней, которые не регистрируются в Украине.

• Упрощается ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные.

• Совершенствуется порядок ввоза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

• Устанавливается запрет на вывоз донорской крови и ее компонентов в условиях дефицита этого ресурса в Украине.

Согласно законопроекту, вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен только:

• в случае предоставления гуманитарной помощи другим странам (в случаях чрезвычайных ситуаций) по решению Кабинета Министров – при условии полного обеспечения потребностей населения Украины;

• для изготовления препаратов крови на условиях контрактного производства с обязательным их возвратом в Украину в случае отсутствия в нашей стране производственных мощностей по производству препаратов крови.

Кабмин может остановить экспорт препаратов крови, производимых из заготовленной на территории Украины плазмы для фракционирования, в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких препаратах в полном объеме (если производитель препаратов отказывается от их продажи для обеспечения таких потребностей или в случае введения военного положения в Украине).

Документ должен способствовать стабилизации рынка донорской крови в Украине и позволит создать условия для увеличения объемов заготовки плазмы крови и производства из нее препаратов крови в стране.