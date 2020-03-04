Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сегодня, 4 марта, Президент Украины внес представление на назначение премьер-министром Украины вице-премьер-министра Украины — министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

Решение о назначении Шмыгаля поддержал 291 депутат. Среди них 242 депутата фракции “Слуги народа”, 18 депутатов группы “За майбутне”, 17 депутатов группы “Довира” и 14 внефракционных депутатов.

Члены “Оппозиционной платформы — “За життя” и “Европейской Солидарности” проголосовали против.